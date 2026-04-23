Приказано выжить. «Пари НН» должен набирать очки в игре со «Спартаком»

Футбольный клуб «Пари Нижний Новгород» продолжает биться за право остаться в премьер-лиге, но ситуация заметно ухудшилась. После поражения от «Оренбурга» в 26-м туре РПЛ нижегородская команда опустилась в зону прямого вылета из высшего дивизиона.
До конца чемпионата всего четыре тура, в которых подшефные Алексея Шпилевского обязаны набирать очки. Первым делом — в матче с московским «Спартаком». Десятикратный чемпион России пожалует в столицу Приволжья в воскресенье, 26 апреля.
Получится ли у «Пари НН» раздобыть «очки жизни» в матче с красно-белым грандом? Разбирается nn.aif.ru.
«Сплошная злость на всё и всех».
В апреле ситуация в подвале турнирной таблице премьер-лиги обострилась до предела. А вместе с этим у всех, кто ведёт борьбу за выживание, кратно увеличился риск вылететь в первый дивизион.
В зоне риска по-прежнему находятся целых шесть команд: «Сочи», «Оренбург», «Крылья Советов», махачкалинское «Динамо», «Акрон» и, собственно, «Пари Нижний Новгород». И нет никаких гарантий, что нижегородская команда сможет зацепиться хотя бы за 14-е место, дающее возможность по окончании сезона сыграть в стыковых матчах за право остаться в премьер-лиге. И после проведённой в середине недели встречи с «Оренбургом» шансов «Нижнего» стало ещё меньше.
Именно с уральской командой «Пари НН» много туров ведёт борьбу за спасительное 14-е место. Осенью 2025 года «парижане» добыли важнейшие три очка в игре с «газовиками» на «Совкомбанк Арене», победив 3:1. В ответной игре, которая 22 апреля 2026 года прошла в Оренбурге, нужно было, как минимум, не проиграть.
Но и команда хозяев под управлением Ильдара Ахметзянова была замотивирована донельзя. И при своих болельщиках «Оренбург» сумел не только отыграться (в первом тайме с пенальти свой второй гол за «Пари НН» забил уругваец Адриан Бальбоа), но и вырвала победу 2:1. Причём голы бразильского форварда уральцев Алешандре Жесуса, забитые на 80-й и 82-й минутах, получились какими-то издевательски похожими. Дважды хозяева подавали угловой, а оборона «Пари НН» не могла уследить за бразильцем.
Шпилевский после проигранного матча почти рвал на себе волосы. «Трудно говорить после того, что мы сейчас увидели. Так матч отдать из рук… нечего добавлять, сейчас на эмоциях. Разочарование и не более. Не хватило концентрации, фокуса, злости. Так нельзя действовать. Сплошная злость на всё и всех», — заявил главный тренер нижегородцев.
Слова после такой игры, действительно, подобрать было очень трудно. «Пари НН», возможно, проиграл «матч жизни». Теперь спасение от вылета из премьер-лиги из очень сложной работы превращается в подвиг.
«Мы ещё перед началом весеннего отрезка чемпионата рассуждали, что у “Нижнего” есть три матча, в которых побеждать надо обязательно. “Сочи” и “Крылья Советов” нижегородская команда обыграла, — напоминает бывший спортивный директор “Нижний Новгород” (ныне “Пари НН”) Александр Липко. — И в матче с “Оренбургом” достаточно было хотя бы сыграть вничью. Но “Нижний” проиграл за две минуты, пропустив два гола под копирку! Само по себе отставание от “Оренбурга” и “Крыльев” на одно очко некритично. Плохо то, что теперь судьба “Пари НН” не зависит от него самого. Нужно не просто набирать очки в оставшихся четырёх матчах, но и ждать, чтобы конкуренты проигрывали».
Красно-белый день.
В воскресенье «Пари НН» ждёт одно из самых интересных и сложных испытаний сезона. 26 апреля в Нижний пожалует московский «Спартак»!
Красно-белые после замены тренера с Деяна Станковича на Хуана Карседо набрали хороший ход. В чемпионате и Кубке России спартаковцы одержали несколько ярких побед, обыграв в том числе и питерский «Зенит».
Состав у «Спартака» очень хорош. И при новом главном тренере звёздные легионеры Барко, Маркиньос, Фернандеш и иже с ними периодически выдают настоящие концерты.
Чисто на бумаге у «Пари НН» нет никаких шансов отобрать у «Спартака», бьющегося за бронзовые медали чемпионата.
Но очень кстати свои корректировки внесла погода. Что-то подобное мы наблюдали два года назад, когда «НН» тогда ещё под руководством Саши Илича сенсационно сыграл со «Спартаком» вничью 0:0. И набранное очко очень помогло нижегородской команде в борьбе за выживание.
Нижегородское поле тогда тоже обильно присыпало снегом, а играть пришлось при температуре близкой к нулю. Сейчас, когда погода снова устроила нам «майские заморозки», теплолюбивые иностранцы «Спартака» будут чувствовать себя не вполне комфортно.
А припёртый к стенке «Пари НН» просто вынужден показать результат! Приободрить подшефных Шпилевского должен тот факт, что отбирать очки у фаворитов нынешней весной уже получалось: в Калининграде «Нижний» на последних минутах сравнял счет с претендующей на медали «Балтикой», а не далее как 18 апреля на «Совкомбанк Арене» вырвал ничью пусть у потускневшего, но гранда — столичного «Динамо».
«Спартак» сейчас на ходу и отобрать очки у красно-белых очень тяжело. Но этой весной в РПЛ каждый может обыграть каждого. Вспомните, как записные аутсайдеры «Сочи» победили ЦСКА, — рассуждает Александр Липко. — Турнирное положение у «Пари НН» отчаянное. Важно, какая сейчас атмосфера в раздевалке. Игры с «Балтикой» и «Динамо», где нижегородцы проигрывали, но умудрялись спастись, показали: характер у подшефных Шпилевского есть и рук они не опускают. Это должно приободрить болельщиков «Нижнего».
А после матча со «Спартаком» нижегородскую команду ждут ещё три игры, в которых соперники смотрятся явным фаворитом. 3 мая «Пари НН» будет гостить в Грозном, где сыграет с «Ахматом», 11 мая — дома примет столичный ЦСКА.
А в последнем, тридцатом туре чемпионата России в Казани встретится с «Рубином». Концовка, прямо скажем, неприятная.
Но «Пари НН» должен набирать очки. Положение обязывает!
Календарь матчей «Пари НН» до конца сезона 2025/26.
27-й тур, 26.04.2026, 14:00Пари Нижний Новгород — Спартак М.
28-й тур, 03.05.2026, 19:30Ахмат — Пари Нижний Новгород.
29-й тур, 11.05.2026, 15:15Пари Нижний Новгород — ЦСКА.
30-й тур, 17.05.2026, 18:00Рубин — Пари Нижний Новгород.