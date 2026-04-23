«Пари НН» должен набирать очки в игре со «Спартаком»

«Мы ещё перед началом весеннего отрезка чемпионата рассуждали, что у “Нижнего” есть три матча, в которых побеждать надо обязательно. “Сочи” и “Крылья Советов” нижегородская команда обыграла, — напоминает бывший спортивный директор “Нижний Новгород” (ныне “Пари НН”) Александр Липко. — И в матче с “Оренбургом” достаточно было хотя бы сыграть вничью. Но “Нижний” проиграл за две минуты, пропустив два гола под копирку! Само по себе отставание от “Оренбурга” и “Крыльев” на одно очко некритично. Плохо то, что теперь судьба “Пари НН” не зависит от него самого. Нужно не просто набирать очки в оставшихся четырёх матчах, но и ждать, чтобы конкуренты проигрывали».