В Ростове обсудили будущее региональной медицины

В Ростове прошла профильная бизнес-конференция «Региональная медицина: оптимизация процессов с помощью искусственного интеллекта». Мероприятие объединило руководителей и финансистов медицинских клиник Ростовской области. Организатором события выступил Сбер.
Главной темой встречи стала цифровая трансформация здравоохранения в контексте задач, поставленных Президентом России Владимиром Путиным, — ускорение внедрения ИИ и развитие совместимости медицинских информационных систем. Эксперты выделили пять ключевых трендов 2026 года: цифровизацию, рост частной медицины, кадровый дефицит, усиление пациентоцентричности и конкуренцию.
В ходе конференции обсудили практическое применение ИИ, который становится рабочим инструментом диагностики и повышает точность выявления патологий. Отдельно был отмечен опыт Ростова: пилот с голосовыми помощниками в детской поликлинике № 1 позволил сократить до 20% времени врача на оформление документации. Также были представлены решения для повышения эффективности работы клиник и даны рекомендации по управлению персоналом в условиях кадрового дефицита и укреплению доверия пациентов.
Елена Руфова, заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка. Фото: Евгений Чистяков.
— Для нас медицина — это не просто отрасль экономики, это сфера, от которой напрямую зависит качество жизни людей на Дону. И большую роль в этом играют современные технологии и искусственны интеллект. Мы видим, как цифровизация меняет отрасль: клиники становятся эффективнее, врачи получают надёжных цифровых помощников, а пациенты — более быструю и качественную помощь, — рассказала заместитель управляющего Ростовским отделением Сбербанка Елена Руфова.
По ее словам, банк накопил большую базу технологичных решений, собрал свою ИТ-команду на Дону, которая уже внедряет цифровые технологии в туризме, образовании, медицине, строительстве и других отраслях.