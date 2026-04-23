В мае Пермский край окажется в зоне максимальной вероятности тёплой погоды

Пермский край в мае окажется в зоне максимальной вероятности тёплой погоды, рассказал в своём телеграм-канале «Опасные природные явления» доктор географических наук Андрей Шихов.
«Предварительный ансамблевый прогноз на май от Европейского центра среднесрочных прогнозов погоды (ECMWF) указывает, что наибольшая вероятность тёплой погоды ожидается на Урале. Здесь вероятность превышения температурной нормы составляет приблизительно 70%, а местами она достигает 80%», — пояснил учёный.
В центральной части России, по словам эксперта, «сигнал на тёплый май» тоже прослеживается, но его вероятность составляет лишь 60−70%.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что к концу рабочей недели в Пермском крае может потеплеть до +12°С.