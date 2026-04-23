Новый оползнень на Зеленском съезде опровергли в нижегородской мэрии

Городские власти призвали жителей не доверять фейкам и пояснили, что на самом деле происходило на участке.

Информация о сходе оползня на Зеленском съезде в Нижнем Новгороде не соответствует действительности. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города в ответ на сообщения, появившиеся в социальных сетях.

В ведомстве уточнили, что за «природное явление» очевидцы ошибочно приняли масштабные работы по уборке снега. На данный момент коммунальные службы завершили очистку территории, а движение транспорта по съезду осуществляется в штатном режиме.

Ранее сообщалось, что 231% от месячной нормы осадков выпал в апреле в Нижнем Новгороде.