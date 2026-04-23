Состоялся запуск ракеты «Ангара-1.2» с военными спутниками на борту. Видео

Стартовавшая с космодрома Плесецк ракета «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту спутники для Министерства обороны. Как отметили в ведомстве, аппараты достигли назначенных высот и работают в штатном режиме.

Василий Лейко
Автор Новости Mail

Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Министерство обороны.

Старт ракеты состоялся сегодня в 11:29 по московскому времени. В рамках миссии на орбиту были выведены космические аппараты, предназначенные для нужд оборонного ведомства.

Как отметили в Минобороны, все этапы полета прошли в штатном режиме. После старта носитель сопровождался наземными средствами управления, а в расчетное время аппараты успешно достигли целевых орбит. В настоящее время связь с ними устойчивая, все системы функционируют без сбоев.