Состоялся запуск ракеты «Ангара-1.2» с военными спутниками на борту. Видео

Воздушно-космические силы России провели успешный пуск ракеты-носителя легкого класса «Ангара-1.2» с космодрома Плесецк в Архангельской области. Об этом сообщает телеканал «Звезда» со ссылкой на Министерство обороны.
Старт ракеты состоялся сегодня в 11:29 по московскому времени. В рамках миссии на орбиту были выведены космические аппараты, предназначенные для нужд оборонного ведомства.
Как отметили в Минобороны, все этапы полета прошли в штатном режиме. После старта носитель сопровождался наземными средствами управления, а в расчетное время аппараты успешно достигли целевых орбит. В настоящее время связь с ними устойчивая, все системы функционируют без сбоев.