Ричмонд
+20°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жители Ростовской области задолжали за тепло и воду более 8 млн рублей

По данным на 1 марта 2026 года задолженность жителей Ростовской области за услуги по теплоснабжению и водоснабжению составляют почти 8,1 млн руб. Об этом сообщила «Ъ-Ростов» и.о. начальника отдела развития жилищного хозяйства управления развития инфраструктуры министерства ЖКХ региона Светлана Кузнецова.

Источник: Коммерсантъ

Как отметила госпожа Кузнецова, задолженность за тепло и воду немного снизилась за год. По данным на 1 марта 2025 она составляла почти 8,15 млн руб.

Ранее «Ъ-Ростов» сообщал, что долги за электроэнергию муниципалитетов и коммерческих предприятий Ростовской области к апрелю 2026 года достигли 2,67 млрд руб. Задолженность муниципальных и коммерческих организаций за природный газ составляет 2,6 млрд руб.