Семеро деятелей спортивной подготовки из Черноземья получили правительственные награды

Александр Шлычков, помимо руководства Воронежской региональной общественной организацией «Федерация тхэквондо», является президентом Федерации практического атлетического многоборья России (ФПАМР), председателем правления Международной ассоциации экспертов в сфере безопасности G3, автором системы ближнего боя «Золотой треугольник» (Golden Triangle System). Основатель студии ближнего боя Close Combat Studio в Воронеже. Реализует международные гуманитарные и образовательные проекты в Гвинее-Бисау, Гвинее, Сенегале, Мьянме и на Филиппинах, направленные на сотрудничество этих государств с Россией в сфере подготовки специалистов в области безопасности, адаптивного и прикладного видов спорта.