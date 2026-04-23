Знаки и символы: что ждет нижегородцев и гостей города на фестивале INTERVALS

В Нижнем Новгороде стартует фестиваль медиаискусства INTERVALS (0+). В этом году он проходит в 9-й раз. О том, чем INTERVALS удивит гостей, рассказали организаторы фестиваля.
В рамках фестиваля INTERVALS будет задействовано более десяти городских площадок. Кроме традиционных локаций, таких как Академия Маяк, пакгаузы на Стрелке и Нижегородская ярмарка, появятся и новые.
«Для нас это очень знаковый проект, подготовка к которому начинается за 8−10 месяцев, — рассказал генеральный продюсер INTERVALS, сооснователь студии dreamlaser Денис Чучко. — В этом году мы постарались открыть для жителей и гостей города новые локации — впервые задействована Чкаловская лестница, здание банка Гарантия, индустриальные цистерны в Сормовском районе. Мы постарались подобрать локации таким образом, чтобы можно было свободно и удобно строить прогулочные маршруты».
Тема фестиваля INTERVALS в этом году — «Знак / Символ».
«Мы выстраиваем очень глубокую взаимосвязь с Нижним Новгородом и его средой, — отметила куратор фестиваля Анна Гагарина. — Именно поэтому мы рассматриваем город как инфраструктуру знаков и символов, образов, с которыми художники в разном формате через свои медиумы взаимодействуют. У нас собралась невероятная междисциплинарная выставка. Вы увидите, наверное, самое богатое разнообразие медиумов за весь период существования фестиваля».На INTERVALS свои работы представят художники из Италии, Испании, Дании, Германии, Китая и других стран.
«За эти годы фестиваль стал по-настоящему международным, — рассказала Анна Гагарина. — Мы впервые представляем художника из Саудовской Аравии».
Фестиваль традиционно проводится при поддержке правительства Нижегородской области, а также коммерческих партнеров проекта.
«Долгое время наши партнеры поддерживают фестиваль, — подчеркнул генеральный продюсер INTERVALS, сооснователь студии dreamlaser Андрей Тубольцев. — Например, наш телекоммуникационный партнер T2 подготовил инсталляцию Transmission в Александровском саду, а на Нижневолжской набережной представлена наша совместная работа с Т-банком. Такая интеграция из года в год получается все интереснее, все органичнее партнеры встраиваются в формат фестиваля».
Помимо мультимедийной выставки гостей ждут AV-перформансы в концертном Пакгаузе, а также образовательная и музыкальная программы (18+).
