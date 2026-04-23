Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Таганроге изменили порядок избрания главы города

В Таганроге утвердили новую редакцию Устава города. Об этом сообщила глава города Светлана Камбулова в своих соцсетях.

Источник: Коммерсантъ

Внесенные изменения затрагивают ключевые аспекты деятельности органов местного самоуправления. В частности, в новой редакции пересмотрен порядок избрания главы города. Введены положения о временно исполняющем обязанности главы на случай его временного отсутствия, болезни, отставки или иных обстоятельств. Устав также более детально закрепляет формы участия населения в осуществлении местного самоуправления, актуализирует положения о системе муниципальных правовых актов и уточняет ответственность органов и должностных лиц перед государством.

«Принятие новой редакции Устава — это весомый шаг в совершенствовании системы местного самоуправления Таганрога, который заложит прочную правовую основу для дальнейшего устойчивого развития нашего города и повышения качества жизни его жителей», — отмечает глава.