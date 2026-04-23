Экс-главу нижегородского «Дома народного единства» Кошелева выпустили из СИЗО

Его отправили под домашний арест на два месяца.

Источник: Живем в Нижнем

Бывшему руководителю АНО «Дом народного единства» Роману Кошелеву смягчили меру пресечения в Нижнем Новгороде. Об этом сообщили в пресс-службе областного суда.

Напомним, Романа Кошелева задержали в конце февраля по подозрению во взяточничестве. По материалам дела, он получил 800 тысяч рублей от руководства одной из компаний. За деньги глава АНО оказал покровительство организации и помог беспрепятственно подписать акт сдачи-приемки оказанных услуг на 50 млн рублей.

Тогда суд избрал меру пресечения Кошелеву в виде заключения под стражу. Позже ее смягчили до домашнего ареста до 21 июня 2026 года.

Недавно мы также сообщали, что меру пресечения смягчили и главе нижегородского Института демографического развития Евгению Журавлеву. Его подозревают в махинациях с премиями. Евгения Журавлева также выпустили из СИЗО, но он находится под подпиской о невыезде.