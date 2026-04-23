Президент Беларуси Александр Лукашенко поедет в большую командировку по Гомельской области, сообщил телеграм-канал «Пул Первого».
Рассказали, что уже в ближайшее время белорусский лидер на Мозырщине поучаствует в семинаре-совещании. Запланировано на примере Мозырской организации обсудить тему работы агросервисов в стране и подготовку техники к полевым работам.
Также в командировке по югу Беларуси Лукашенко проинспектирует ход реализации инвестиционных проектов в отдельных районах. На контроле будут проекты, которые участвуют в реализации мероприятий государственной программы развития Припятского Полесья на 2025−2030 годы.
При этом телеграм-канал «Пул Первого» анонсировал еще одно предстоящее большое мероприятие у президента Беларуси. Сообщается, что его основой станут итоги большой командировки на Гомельщину, прежние мероприятия и доклады по различным вопросам регионального характера.
Отмечается, что во время совещания у президента «Один район — один проект» будут серьезно обсуждаться перспективы развития белорусских регионов.
