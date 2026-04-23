Путин заявил, что жители сел не должны быть оторваны от технологий

Жители сел не должны быть дистанцированы от ресурсов технологического прогресса, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства России.
«Люди на селе не должны быть оторваны от возможностей технологического прогресса», — сказал он (цитата по «РИА Новости»).
Президент добавил, что возможностей для комфортной жизни, работы, образования, медицины и самореализации должно быть, наоборот, больше.
Совещание проводится в формате видеоконференции. Как ранее указывалось в анонсе на сайте Кремля, ключевые темы обсуждения на встрече — развитие Арктической зоны и функционирование Трансарктического транспортного коридора.
Оставайтесь на связи с РБК в «Максе».