Пермская художественная галерея ждёт юных жителей на экскурсии и занятия

Юные жители Прикамья получили возможность не только побывать на экскурсии в новой художественной галерее, но и посетить специальные музейные занятия.
Галерея подготовила и проводит для детей разного возраста специальные программы, которые делятся на экскурсии и музейные занятия. Заниматься можно всей семьей или даже целым классом — такие мероприятия одновременно дают новые знания и производят на участников яркий визуальный эффект.
Для самых маленьких почитателей культуры и искусства разработаны программы знакомства с музеем. Дети 4−6 лет получают возможность научиться внимательно рассмотреть подлинные экспонаты и поразмышлять о них, свободно выражая свои эмоции.
Занятия уже начались. В семейной мастерской «Коллажные истории», на занятиях «Такое разное искусство», или во время мастер-классов «Идём в музей!» юные прикамцы создают своё искусство, используя самые разные техники. В ход идут бумага и картон, фольга и ткани. Дети творят в атмосфере игры и свободного творчества, и к этому процессу могут подключаться взрослые.
Детям постарше — 7−10 лет предлагаются более длинные и основательные программы. Так, попав в «Мастерскую художника» они могут познакомиться с разными жанрами и видами искусства в самой непосредственной, творческой обстановке. Здесь их учат различать живопись и графику, видеть разницу между бюстом и рельефом. Здесь дети познают секреты художественных приёмов. Образовательная программа «Большие маленькие стежки» знакомит с техниками вышивками. Стежок за стежком дети знакомятся с культурой прошлых веков и плетут свою ткань современного искусства.
Для подростков 12−16 лет действует программа «Кабинет графики». Подросткам невероятно интересно погрузиться в искусство печатной графики, освоить гравюру на картоне, познакомиться с линогравюрой и техникой «Сухая игла». У ребят есть возможность поработать на печатном станке и попробовать создать собственную работу, вдохновившись коллекцией галереи.
По выходным для юного поколения края проводятся сборные экскурсии. Дошкольники 4−6 дет могут прогуляться по новому зданию галереи и параллельно послушать истории о том, как хранятся произведения искусства и узнать, для чего музею необходимы большие окна. Экскурсия «Виды искусства» наглядно продемонстрирует, чем картина отличается от рисунка и покажет все «выпуклые» особенности такого искусства, как скульптура. Отдельная программа посвящена выставке «Дом» — разговору о семейных традициях, застольях и музыке.
Школьники 7−18 лет могут побывать на экскурсии, в которой собран обзор всех видов изобразительного искусства — живопись, графика, скульптура. Здесь уже проходит знакомство со знаменитой пермской деревянной скульптурой, основательный разбор восьми жанров живописи на примере настоящих картин. Ребята могут узнать, как цвет влияет на настроение картины, что такое каркас и патина.
Экскурсия по коллекции Древнего Египта может быть интересна ребята 10−18 лет. Как это увлекательно — прикоснуться к истории древней цивилизации увидеть подлинные мумии и саркофаг. Можно погрузиться в древнерусское искусство и увидеть нить истории в иконах, золотом шитье. И конечно же, незабываемой станет встреча с авангардным искусством — составить своё мнение о смелых творческих экспериментах художников-бунтарей, которые творили сто лет назад.
Для детских групп в художественной галерее организуются также экскурсии, которые завершаются мастер-классом, на котором участники после знакомства с музеем могут создать собственную работу в доступной технике.
Познакомиться с расписанием экскурсий и занятий можно на сайте галереи. permartmuseum.ru/excursions.