700-летний замок Прейсиш-Эйлау в Багратионовске откроют для посетителей в начале июня

Замок Прейсиш-Эйлау — объект культурного наследия регионального значения и самый южный замок Калининградской области. Он был основан Тевтонским орденом в 1325 году как административная резиденция, позднее выполнял функции регионального центра. Находился в частной собственности вплоть до 1945 года. В советский период здание использовалось как склад. Работы по реконструкции ведутся с 2023 года, общий объём инвестиций в проект сейчас составляет 750 млн рублей.