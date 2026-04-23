На Солнце произошла сильнейшая в этом месяце вспышка класса М

На Солнце произошла мощная вспышка уровня М4.3, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Источник: РБК

На Солнце произошла мощная вспышка уровня М4.3, сообщила Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований и Института солнечно-земной физики Российской академии наук.

Ей предшествовала первая за две недели вспышка класса М (точный уровень — М1.65), по данным наблюдений, она была двойной и произошла сразу в двух областях. Последующая вспышка уровня М4.3 стала самой сильной за апрель.

«На Солнце вспышка M4.3. Самая сильная в этом месяце. В течение суток ожидается выход на вспышки высшего балла», — говорится в сообщении.

В зависимости от интенсивности рентгеновского излучения солнечные вспышки подразделяются на категории А, В, C, М и Х, где к классу Х относятся сверхмощные вспышки, способные вызывать сильные геомагнитные бури.

В начале февраля на Солнце зафиксировали мощнейшую вспышку уровня Х8.1.

