10-летний школьник вынес из горящего дома сестренку под Волгоградом

Настоящий подвиг совершил 10‑летний школьник в Киквидзенском районе. Мальчик спас из горящего дома свою младшую сестренку.
Пожар вспыхнул 22 апреля в одном из домов села Завязка. Огонь заметили соседи — они немедленно вызвали спасателей.
Еще до приезда огнеборцев школьник сумел выбраться из дома и вытащить через окно на улицу 4-летнюю девочку. Сотрудникам МЧС оставалось только затушить пламя, охватившее 80 квадратных метров.
«К счастью, никто не пострадал», — сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области.
Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание в электроприборе.
