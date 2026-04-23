10-летний школьник вынес из горящего дома сестренку под Волгоградом

Настоящий подвиг совершил 10‑летний школьник в Киквидзенском районе. Мальчик спас из горящего дома свою младшую сестренку.

Пожар вспыхнул 22 апреля в одном из домов села Завязка. Огонь заметили соседи — они немедленно вызвали спасателей.

Еще до приезда огнеборцев школьник сумел выбраться из дома и вытащить через окно на улицу 4-летнюю девочку. Сотрудникам МЧС оставалось только затушить пламя, охватившее 80 квадратных метров.

«К счастью, никто не пострадал», — сообщают в ГУ МЧС по Волгоградской области.

Предположительно, причиной пожара стало короткое замыкание в электроприборе.

Ранее две женщины погибли в пожаре в частном секторе Волгограда.