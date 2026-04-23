В Перми начнётся ремонт трамвайных путей на центральных улицах города

С 25 апреля в Перми стартует реконструкция трамвайной инфраструктуры на участке между остановками «Улица Борчанинова» и «Улица Максима Горького». Работы затронут также улицы Петропавловскую, Куйбышева и Ленина.
Первым этапом специалисты приступят к ремонту участка Петропавловской улицы — от Борчанинова до Попова. Здесь планируется полностью обновить трамвайное полотно: заменить рельсы, шпалы и основание путей. Вместо старых конструкций уложат бетонные шпалы и новые крепления, что должно увеличить срок службы линии.
Кроме того, при ремонте будут использоваться резиновые элементы и сварка стыков, чтобы снизить уровень шума и сделать движение трамваев более плавным. Ранее жители жаловались на громкие звуки, поэтому снижение шума является одной из задач проекта.
На период работ движение нескольких маршрутов изменится. Трамваи № 4, № 7 и № 12 временно будут следовать по улице Революции. Для поездок в район ЦУМа пассажирам рекомендуют пользоваться автобусами № 14, 50 и 81, а до Театра оперы и балета — маршрутом № 3. Схемы движения уже опубликованы, а изменения пассажиропотока будут отслеживаться для возможной корректировки.