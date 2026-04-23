Мыть окна — грех! Антипов день 24 апреля 2026: что строго запрещено

Антипа долгое время сопровождал Иоанна Богослова, а позже был избран епископом Пергама (территория современной Турции). Он ревностно служил Богу и своим примером вдохновлял горожан отказываться от языческих жертвоприношений. Это вызвало гнев жрецов: сперва они упрекали Антипу, а затем потребовали публично отречься от веры и принести жертву идолам. В ответ тот не испугался, а сказал, что не станет поклоняться богам-бесам, которые сами боятся его и того бога, что стоит за ним. Разъярённые жрецы схватили Антипу и привели в храм Артемиды. Его бросили в раскалённый медный котёл, предназначенный для жертвоприношений.