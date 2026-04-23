Антипов день 24 апреля 2026: что строго запрещено

24 апреля православные вспоминают священномученика Антипу — одного из первых учеников апостола Иоанна Богослова, который возглавлял Пергамскую церковь в годы правления императора Нерона. В народном календаре этот день получил название Антипов, а верующие традиционно обращаются к святому с молитвой об избавлении от зубной боли.
История Антипова дня 24 апреля 2026.
Антипа долгое время сопровождал Иоанна Богослова, а позже был избран епископом Пергама (территория современной Турции). Он ревностно служил Богу и своим примером вдохновлял горожан отказываться от языческих жертвоприношений. Это вызвало гнев жрецов: сперва они упрекали Антипу, а затем потребовали публично отречься от веры и принести жертву идолам.
В ответ тот не испугался, а сказал, что не станет поклоняться богам-бесам, которые сами боятся его и того бога, что стоит за ним. Разъярённые жрецы схватили Антипу и привели в храм Артемиды. Его бросили в раскалённый медный котёл, предназначенный для жертвоприношений.
Но святой молился прямо в огне — и, согласно преданию, не испытал страданий. Он «спокойно отошёл к Господу, как бы просто уснув посреди пламени». Тело мученика не было опалено, и той же ночью христиане тайно похоронили его. Гробница в Пергаме вскоре стала местом паломничества: верующие приходили сюда за исцелением.
Что можно делать 24 апреля 2026.
Уделить внимание детям и внукам: провести с ними время, рассказать истории, наставить.
Навести порядок в доме. Уборка в Антипов день считалась особенно благоприятной. После уборки следует выбросить старый хлам — вместе с ним уйдут и неприятности.
Обратиться с молитвой к святому Антипе при зубной боли.
Что нельзя делать 24 апреля 2026.
Говорить плохо об умерших: в этот день слово имеет особую силу, и осуждение может «вернуться бумерангом».
Ссориться и спорить с родными. Считается, будто конфликты в этот день сулят долгие обиды.
Совершать дорогостоящие покупки. Утверждается, что деньги «утекут», а вещь не принесёт радости.
Мыть окна. По поверью, это могло «вымыть» удачу из дома.
Стирать, особенно детские вещи. Вода в этот день «запоминает» негатив.
Сквернословить: бранное слово, произнесённое в Антипов день, считалось особенно греховным.
Народные приметы погоды на 24 апреля 2026.
В народном фольклоре 24 апреля называли «Антипом-зубником»: считалось, что святой помогает при зубной боли. Молились ему и перед походом к лекарям — но с оговоркой: вырывать зубы в этот день не советовали, лучше отложить процедуру на завтра.
По погоде судили о лете: если в Антипов день происходил разлив рек, ждали хорошего урожая. А вот начинать посевную в огороде или сажать деревья в саду 24 апреля категорически не рекомендовали — считалось, что растения не приживутся.