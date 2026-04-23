Антипов день 24 апреля 2026: что строго запрещено

В ответ тот не испугался, а сказал, что не станет поклоняться богам-бесам, которые сами боятся его и того бога, что стоит за ним. Разъярённые жрецы схватили Антипу и привели в храм Артемиды. Его бросили в раскалённый медный котёл, предназначенный для жертвоприношений.