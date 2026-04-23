Путин заявил о стратегическом значении Арктики для России

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства рассказал о развитии российских арктических регионов. Он заявил, что регион имеет особое значение для России, его слова передает пресс-служба Кремля.
«Уже не раз отмечал особое, стратегическое значение этого региона для нашей страны, для отечественной экономики, для наращивания промышленного потенциала России, для обеспечения национальной безопасности и защиты нашего суверенитета», — сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что роль Арктики также растет и в глобальном контексте: «Для экологии планеты, для мирового топливно-энергетического и сырьевого комплексов, для повышения устойчивости международных торговых и логистических связей».
По его словам, значимость северного трансарктического маршрута становится все более очевидной на фоне сбоев мировых транспортных цепочек из-за многочисленных конфликтов, в том числе на Ближнем Востоке.
«И таким же очевидным является усиление геополитической конкуренции, борьбы за позиции вокруг самой арктической зоны. Хотя, хочу еще раз повторить, мы много раз об этом говорили — мы готовы к сотрудничеству», — добавил президент.
Путин подчеркнул, что на сегодняшний день Россия укрепляет логистический контур Арктики, включая морские и речные порты, железные и автомобильные дороги, аэропорты.
Ключевой задачей в регионе глава государства назвал повышение качества жизни, создание современных условий для учебы и работы, отдыха и воспитания детей.
«Уже продлена до 2030 года программа арктической ипотеки по ставке в 2%. Годовых, что является хорошей поддержкой для семей северян, для тех, кто приезжает сюда жить и работать», — добавил он.
В конце февраля глава комиссии Госсовета по направлению «Северный морской путь и Арктика», губернатор Мурманской области Андрей Чибис заявил, что план комплексного развития Арктики и формирования Трансарктического транспортного коридора требует привлечения частных инвестиций.
