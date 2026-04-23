Ричмонд
+23°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Новое приемное отделение БСМП в Ростове планируют полностью открыть в июне

Замгубернатора рассказала о сроках открытия приемного отделения БСМП в Ростове.

Источник: Комсомольская правда

Новое приемное отделение БСМП в Ростове-на-Дону собираются открыть в июне. Об этом журналистам сообщила заместитель губернатора Олеся Старжинская.

— Планируем в июне полностью открыться. Сейчас с хорошими темпами идет строительство. На объекте достаточное количество специалистов. Уже что-то вырисовывается, поставили сваи, — рассказала Олеся Старжинская.

Напомним, размещение нового модуля на территории больницы потребовалось в связи с тем, что существующее отделение уже устарело и не справляется с потоком посетителей. Финансирование проекта составляет 570 млн рублей. Средства выделены из федерального бюджета в рамках национального проекта. Регион обеспечил софинансирование.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.