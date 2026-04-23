На Верхней Волге открыли грузовую навигацию 2026 года

Круизный лайнер «Константин Симонов» с пассажирами на борту и буксир-толкач «Иван Щепетов» открыли навигацию на Верхней Волге, отправившись в первый в этом году рейс. Об этом сообщает пресс-служба компании «Волжское пароходство».
В торжественной церемонии открытия навигации приняли участие руководство ФБУ «Администрация Волжского бассейна», Волжского пароходства и компании «ВодоходЪ», глава администрации Городецкого района Александр Мудров, председатель Волжской территориальной (бассейновой) организации профсоюза работников водного транспорта Сергей Косинов и проректор по среднему профессиональному образованию — начальник Нижегородского ордена «Знак Почета» речного училища им. И. П. Кулибина Денис Костюничев.
С напутственным словом к речникам обратился генеральный директор компании «Волжское пароходство» Дмитрий Притула.
«Открытие навигации на Верхней Волге — это момент, когда мы подтверждаем свою готовность к движению вперед, к работе в полном масштабе и с полной отдачей. Сегодня судоходство — это сочетание опыта и современных подходов. Мы обновляем флот и внедряем новые инструменты управления, но основа нашего успеха остается неизменной — это люди, которые выбрали флот делом своей жизни. Дорогие коллеги, пусть этот сезон для каждого из вас пройдет безаварийно, уверенно и результативно. Желаю следовать выбранному курсу, работать в единой команде и открывать новые горизонты!».
На южных водных маршрутах России навигация была открыта еще 5 марта. Первым в рейс отправился теплоход «Капитан Кадомцев».
Старт нового судоходного сезона — важное событие не только для плавсостава и береговых сотрудников, но и для всех нижегородцев и гостей города, которые интересуются флотом и чтят многолетние традиции. Так, в день открытия навигации на здании Волжского пароходства (пл. Маркина, 15а) запустили часы и подняли вымпел Волжского пароходства — символ, который сопровождает суда компании уже более 100 лет.
Ранее сообщалось, что навигацию «Валдаев» и «Метеоров» в Нижегородской области планируют открыть в мае.