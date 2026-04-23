Всероссийский субботник в Нижегородской области перенесли на 30 апреля

Всероссийский субботник, запланированный в Нижегородской области на 25 апреля, перенесли на 30 апреля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Причиной переноса стали неблагоприятные погодные условия. По данным сервиса «Яндекс. Погода», в субботу, 25 апреля, в Нижнем Новгороде ожидается небольшой дождь с редкими прояснениями, а столбики термометров покажут от плюс двух до плюс шести градусов. Однако из-за пронизывающего северо-западного ветра скоростью 6 метров в секунду на улице будет ощущаться как ноль.
Напомним, на Нижний Новгород опустилась пора затяжных дождей. Синоптики предупреждали, что осадки задержатся до начала мая, и за это время регион может получить еще 48 мм влаги. Это станет очередным превышением и без того рекордных показателей. Нормой для апреля считается 41 мм, но только за 21 день месяца в городе выпало уже 95 миллиметров — 231% от средних значений. Такой аномалии поспособствовали не только дожди, но и недавние снегопады: за сутки в городе намело 27-сантиметровые сугробы, и по количеству осадков апрель почти догнал январь.