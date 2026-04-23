Всероссийский субботник в Нижегородской области перенесли на 30 апреля

Напомним, на Нижний Новгород опустилась пора затяжных дождей. Синоптики предупреждали, что осадки задержатся до начала мая, и за это время регион может получить еще 48 мм влаги. Это станет очередным превышением и без того рекордных показателей. Нормой для апреля считается 41 мм, но только за 21 день месяца в городе выпало уже 95 миллиметров — 231% от средних значений. Такой аномалии поспособствовали не только дожди, но и недавние снегопады: за сутки в городе намело 27-сантиметровые сугробы, и по количеству осадков апрель почти догнал январь.