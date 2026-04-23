Пожароопасный сезон установится в лесах на юге Нижегородской области с 24 апреля

С 24 апреля в лесах южной части Нижегородской области будет установлен пожароопасный сезон. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.
Несмотря на погодные условия, пожароопасный сезон начнется согласно плановому графику. В разных частях региона — на юге и на севере — он устанавливается в разные даты.
«В этот период весь личный состав министерства и подведомственных учреждений мобилизуется и переходит на усиленный режим работы. Особое внимание уделяется дежурствам, которые будут организованы на всех 43 лесопожарных станциях региона. Все силы и средства пожаротушения приведены в состояние полной готовности», — сообщил глава нижегородского министерства лесного хозяйства и охраны объектов животного мира Роман Воробьев.
С 24 апреля пожароопасный сезон установится на территории земель лесного фонда 20 районных и межрайонных лесничеств. На севере области пожароопасный сезон начнется с 30 апреля.
Роман Воробьев также отметил, что в этом году будет расширена сеть стационарных пунктов наблюдения до 205 пунктов. Они позволяют сделать систему обнаружения возгораний максимально эффективной, что является одним из основных направлений федерального проекта «Сохранение лесов» нацпроекта «Экологическое благополучие». Также в этом году на страже лесов впервые будут «стоять» группы беспилотной авиации на базе трех комплексов управления БПЛА дальнего радиуса действия.
