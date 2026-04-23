Завершение отопительного сезона: пошаговая инструкция

Следуйте рекомендациям ООО «Газпром межрегионгаз Воронеж», чтобы легко подготовиться к весенне-летнему сезону.
1. Передайте показания счётчика.
Обязательно отправьте актуальные данные до 25 числа. Это поможет зафиксировать реальный расход газа за отопительный период.
2. Проверьте срок поверки счётчика.
Если срок поверки истёк или подходит к концу в этом году — не откладывайте. Этим вопросом лучше заняться заблаговременно. После окончания срока начисления производятся по нормативу.
3. Загляните в Личный кабинет на сайте компании www.vrgaz.ru/
Проверьте:
— корректность данных лицевого счёта;
— учтены ли все платежи;
— нет ли задолженности.
4. Оплатите газ вовремя.
Оплату за потреблённый газ важно внести до 15 числа месяца, следующего за расчётным.
Оплачивать газ без комиссии удобнее всего через Личный кабинет или приложение «Мой газ» — деньги поступают сразу поставщику на ваш лицевой счет.
5. Обратите внимание на газовое оборудование.
Если планируете ремонт или замену — помните: самостоятельно менять газовое оборудование нельзя. Все работы должны выполняться специалистами газораспределительной организации.
Завершение отопительного сезона — это возможность еще раз навести порядок в расчетах, проверить исправность газовых приборов и подготовиться к долгожданной весне.
Не откладывайте: передайте показания до 25 числа и оплатите газ до 15 числа.
