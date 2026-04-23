За год 105 воронежских бойцов освободили из плена при содействии омбудсмена

За год российские спецслужбы смогли вызволить из украинского плена 105 военнослужащих, проживающих на территории Воронежской области. 77 из них были возвращены на Родину в течение 2025 года. Об этом сообщил уполномоченный по правам человека в регионе Сергей Канищев во время заседания облправительства, которое возглавил губернатор Александр Гусев.
Омбудсмен отметил, что число обращений, касающихся реализации права на жизнь, а также вопросов, связанных с розыском военнослужащих и их возвращением из плена, постоянно растёт. Большинство таких запросов поступает от участников специальной военной операции и членов их семей. Значимых результатов в решении этих вопросов удалось добиться благодаря скоординированным и совместным действиям.
В ходе заседания Сергей Канищев подчеркнул, что уполномоченный активно сотрудничает с профильными ведомствами, а также с Фондом «Защитники Отечества» и региональными учреждениями реабилитации, в том числе с центром «Семь ступеней». Особое место в поддержке военнослужащих занимают гуманитарные инициативы, ведь для них крайне важна не только материальная, но и моральная помощь. Бойцы отмечают, что получение посылок, писем и детских открыток значительно поднимает боевой дух, придаёт сил и напоминает о поддержке со стороны гражданского общества.
Значительное внимание также уделяется вопросам защиты прав граждан, прибывших в Воронежскую область из приграничных и новых регионов России, а также с территории Украины. За последний год наблюдается снижение числа переселенцев, проживающих в пунктах временного размещения. Это связано с тем, что многие из них нашли возможность переехать к родственникам, устроиться на работу или приобрести собственное жильё.