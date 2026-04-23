За год 105 воронежских бойцов освободили из плена при содействии омбудсмена

В ходе заседания Сергей Канищев подчеркнул, что уполномоченный активно сотрудничает с профильными ведомствами, а также с Фондом «Защитники Отечества» и региональными учреждениями реабилитации, в том числе с центром «Семь ступеней». Особое место в поддержке военнослужащих занимают гуманитарные инициативы, ведь для них крайне важна не только материальная, но и моральная помощь. Бойцы отмечают, что получение посылок, писем и детских открыток значительно поднимает боевой дух, придаёт сил и напоминает о поддержке со стороны гражданского общества.