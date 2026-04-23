ИИ со временем может заменить экзаменатора, заявил Орешкин

Орешкин: искусственный интеллект со временем может заменить экзаменатора.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Современные технологии позволят в перспективе создать объективную систему измерения знаний ребенка, со временем искусственный интеллект сам сможет выступать в качестве экзаменатора, уверен замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин.

Выступая с лекцией в рамках открытого экспертного диалога «Высшее образование в новую технологическую эпоху», Орешкин напомнил, что Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в свое время стал возможностью для ребенка из любой точки страны попасть в лучшие учебные заведения России благодаря более-менее равномерному измерению качества знаний.

«Сейчас, очевидно, следующим этапом с применением искусственного интеллекта мы сможем создать в какой-то момент времени объективную систему измерения знаний ребенка, более того, экзамен как таковой становится ненужным. Если весь цифровой профиль, цифровой трек ребенка и все его взаимоотношения находятся на цифровой платформе, вам не нужен экзамен для того, чтобы понять уровень знаний человека», — сказал Орешкин.

По его словам, уровень знаний человека уже содержится в тех данных и в том цифровом следе, который школьник или студент оставляет за собой.

«Искусственный интеллект позволяет устно опрашивать ребенка абсолютно объективно … В какой-то момент можно будет вернуться к устному экзамену, когда экзаменатором будет уже не человек со своим субъективизмом или желанием как-то повлиять на результат, а искусственный интеллект, который будет идеально контролировать, пользуется ли человек каким-либо источником дополнительной информации, он будет видеть, куда человек смотрит, как он себя ведет, как он нервничает и так далее», — подчеркнул Орешкин.

Узнать больше по теме
Максим Орешкин: биография и личная жизнь заместителя руководителя Администрации Президента РФ
В экономическом блоке российской власти важную роль играет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Сегодня политик отвечает и за сотрудничество со странами БРИКС. Разберем его биографию подробнее.
Читать дальше