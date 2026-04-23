Ветер натворил бед в 18 населенных пунктах Витебщины и затронул ТЭЦ в Орше. Подробности сообщает «Витебскэнерго».
По причине сильного ветра до 15−20 метров в секунду в четверг, 23 апреля, отключалась линия 110 киловольт Орша ТЭЦ — Орша Северная. Из-за этого был нарушен режим работы Оршанской ТЭЦ. Специалисты работали над восстановлением режимов теплоснабжения потребителей.
Восстановительный работы также проводились на пяти ЛЭП 10 киловольт в 18 населенных пунктах преимущественно Лиозненского, Оршанского, а также Витебского и Дубровенского районов.
К ликвидации последствий непогоды привлекались 52 единицы техники, 151 работник, 44 аварийные бригады.
Тем временем синоптики предупредили о заморозках и мощном ветре в пятницу 24 апреля.
Ранее МЧС предупредило белорусов о ветре 15−20 м/с на 23 апреля: «Нарушение электроснабжения, падение деревьев».