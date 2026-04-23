Ветер натворил бед в 18 населенных пунктах Витебщины и затронул ТЭЦ в Орше

По причине сильного ветра до 15−20 метров в секунду в четверг, 23 апреля, отключалась линия 110 киловольт Орша ТЭЦ — Орша Северная. Из-за этого был нарушен режим работы Оршанской ТЭЦ. Специалисты работали над восстановлением режимов теплоснабжения потребителей.