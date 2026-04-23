В Братске хотят ввести туристический налог для приезжих. Об этом КП-Иркутск стало известно от пресс-службы администрации города.
— Были проанализированы история и опыт применения данного налога в других городах Иркутской области. Общественной палатой этот налог Думе и администрации города был рекомендован к введению, с одной оговоркой — должна применяться минимально возможная ставка.
В следующий раз эту тему обсудят в июне. Сейчас прорабатываются повестка, тематика докладов. Идею планируют вынести на обсуждение в Союзе промышленников и предпринимателей, и лишь затем — на рассмотрение в Думе Братска, которая и примет окончательное решение.
Ранее КП-Иркутск рассказывала, что Приангарье вошло в топ-3 СФО по стоимости проезда в автобусах.