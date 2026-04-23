В Ростовской области количество многодетных семей выросло на 10%

Как отмечается в сообщении, в регионе на 27,3% снижен уровень младенческой смертности, а также сократилось число женщин, делающих аброт. «Более 32,6% беременных женщин, находящихся в ситуации репродуктивного выбора, получили правовую, психологическую и медико-социальную помощь. Однако, как показали опросы, на их решение зачастую влияют материальные и жилищные проблемы. Следовательно, именно в решении жилищных вопросов, повышении уровня доходов и доступности социальных услуг для многодетных семей скрыт основной резерв роста рождаемости». Системная работа именно в этих сферах способна дать наибольший эффект.", — говорится в сообщении.