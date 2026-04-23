В июне в расписании Кольцово появится еще один рейс в Баку

Авиакомпания Azerbaijan Airlines увеличит частоту рейсов из Екатеринбурга в Баку. С 13 июня национальный перевозчик Азербайджана вводит в расписание дополнительный вылет по субботам. Таким образом, теперь улететь в столицу республики из Кольцово можно будет четыре раза в неделю — вместо прежних трех. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.