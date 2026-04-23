В июне в расписании Кольцово появится еще один рейс в Баку

Авиакомпания Azerbaijan Airlines увеличит частоту рейсов из Екатеринбурга в Баку. С 13 июня национальный перевозчик Азербайджана вводит в расписание дополнительный вылет по субботам. Таким образом, теперь улететь в столицу республики из Кольцово можно будет четыре раза в неделю — вместо прежних трех. Об этом сообщили в пресс-службе воздушной гавани.
В настоящее время рейсы выполняются по понедельникам, средам и пятницам.
— Полетная программа авиакомпанией выполняется на самолетах Airbus A-319 и A-320, — рассказали в Кольцово.
Стоит уточнить, что пассажиры также могут отправиться в Баку рейсами «Уральских авиалиний» и Red Wings.
Напомним, «Уральские авиалинии» также активно расширяют международную полетную программу из Кольцово. С 21 февраля перевозчик ввел дополнительный рейс в Пекин по субботам, а со 2 апреля добавил вылеты по четвергам. В итоге частота полетов в столицу Китая выросла до шести раз в неделю.