Стало известно, в каких районах Ленобласти больше всего клещей

Роспотребнадзор рассказал, в каких районах Ленинградской области зафиксировано больше всего укусов клещей.

Источник: РИА "Новости"

За прошедшую неделю в Ленобласти к медикам после встречи с клещами обратились 168 человек, в том числе 36 детей. Такие данные на 23 апреля приводит Ivbg.ru со ссылкой на Роспотребнадзор.

Отмечается, что больше всего укусов членистоногих было зафиксировано в Тихвинском районе, Киришском и Гатчинском округе, а также во Всеволожском районе. К счастью, ни у одного из покусанных жителей Ленобласти не выявили энцефалит или боррелиоз.

На данный момент в регионе продолжается кампания по вакцинации населения от клещевого энцефалита. На сегодня в Ленобласти успели привить 6 352 человека, в числе которых 3072 ребёнка.