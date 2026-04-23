Суд утвердил изъятие имущества экс-судьи и бенефициара отелей в Ростове Момотова

Московский городской суд отказал в удовлетворении апелляционных жалоб и оставил в силе решение Останкинского районного суда об изъятии в доход государства имущества бывшего судьи Верховного суда Виктора Момотова и Андрея Марченко. Об этом сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы.

Источник: Коммерсантъ

14 октября 2025 года Останкинский районный суд Москвы по иску Генпрокуратуры изъял у Виктора Момотова и Андрея Марченко 95 объектов собственности стоимостью 9 млрд руб., включая сеть отелей Marton. По версии надзорного ведомства, судья фактически являлся бенефициаром отельного бизнеса.

Ранее «Ъ» писал, что Виктор Момотов отрицал свою причастность к отельному бизнесу. Андрей Марченко и его сын Иван находятся под стражей по делу об особо крупном мошенничестве. Как утверждает Генпрокуратура, владелец Marton при содействии Момотова незаконно присвоил 11 объектов недвижимости в Краснодаре, Ростовской, Воронежской и Нижегородской областях.

Биография Виктора Момотова
Многие фигуры в судебной системе России остаются в тени для широкой общественности, пока не попадают в поле зрение СМИ из-за скандалов и резонансных событий. Советовавшего судьям избегать публичности Виктора Момотова можно отнести к их числу: собрали главное из биографии бывшего председателя Совета судей России.
