Мишустин переназначил Анисимова ректором ВШЭ

Анисимов возглавляет НИУ ВШЭ с июля 2021 года. Он родился в 1978 году в подмосковных Химках. Окончил МГУ имени Ломоносова в 1998 году, а в 2001 году защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата физико-математических наук. С 2002 по 2013 год Анисимов работал в разных должностях в МГУ, затем — в Университете машиностроения в Москве, а с 2016 по 2021 год был ректором Дальневосточного федерального университета.