Региональные льготы начнут действовать в нижегородских электричках с 24 апреля

Региональные льготы на проезд в нижегородских пригородных поездах начнут действовать с 24 апреля и продлятся до 1 октября. Об этом напомнили в пресс-службе Горьковской железной дороги.
Нижегородцам доступны льготы в размере от 50% до 100%. К примеру, 50%-ю скидку на проезд можно получить по пятницам, субботам, воскресеньям, праздничным и предпраздничным дням. Льгота предназначена для мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет, пенсионеров по старости, почетных доноров России и граждан, получающие пенсию по потере кормильца.
Льгота в размере 100% от стоимости проезда в электричке предоставляется ежедневно членам многодетных семей.
