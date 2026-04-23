Региональные льготы начнут действовать в нижегородских электричках с 24 апреля

Период их действия продлится до 1 октября.

Источник: Живем в Нижнем

Региональные льготы на проезд в нижегородских пригородных поездах начнут действовать с 24 апреля и продлятся до 1 октября. Об этом напомнили в пресс-службе Горьковской железной дороги.

Нижегородцам доступны льготы в размере от 50% до 100%. К примеру, 50%-ю скидку на проезд можно получить по пятницам, субботам, воскресеньям, праздничным и предпраздничным дням. Льгота предназначена для мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет, пенсионеров по старости, почетных доноров России и граждан, получающие пенсию по потере кормильца.

Льгота в размере 100% от стоимости проезда в электричке предоставляется ежедневно членам многодетных семей.

Ранее мы писали, что ГЖД запустила дачные электрички в Арзамасском направлении с 22 апреля.