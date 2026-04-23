Региональные льготы начнут действовать в нижегородских электричках с 24 апреля

Нижегородцам доступны льготы в размере от 50% до 100%. К примеру, 50%-ю скидку на проезд можно получить по пятницам, субботам, воскресеньям, праздничным и предпраздничным дням. Льгота предназначена для мужчин старше 60 и женщин старше 55 лет, пенсионеров по старости, почетных доноров России и граждан, получающие пенсию по потере кормильца.