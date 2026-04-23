Жить в «Новом Ростове». Уже строится школа на 900 мест и детсад на 400 мест

Компания «ЮгСтройИнвест» продолжает развивать территорию «Нового Ростова». Сейчас в активной фазе находится жилой комплекс «Движение61». Параллельно с возведением жилых зданий здесь строят школу на 900 мест, а во втором квартале 2026 года начнётся строительство детсада на 400 мест. Все объекты социальной инфраструктуры будут расположены в непосредственной близости от жилых корпусов.
Квартал «Движение61» создан специально для комфортного проживания семей с детьми. Проектом предусмотрены просторные дворовые территории, свободные от машин, подземные парковочные зоны, расширенные площадки для прогулок, безопасные пешеходные пути и собственный выезд на проспект Шолохова. Путь до центра города займёт около 15 минут на автомобиле.
Одновременно с жилыми зданиями возводится школьный комплекс на 900 мест. Это будет трёхблочное здание общей площадью свыше 22 тыс. квадратных метров. На прилегающей территории разместятся спортивный стадион с дорожками для бега, игровые площадки и уличные тренажёры. Особый акцент сделан на безопасности: закрытый периметр, постоянная охрана и система видеонаблюдения. Завершить строительство планируют в 3−4 квартале 2027 года.
Уже во втором квартале 2026 года стартует возведение детского сада на 400 мест. Вместе со школой он полностью обеспечит потребности проживающих семей в объектах социальной инфраструктуры шаговой доступности.
Игорь Папко, директор «СЗ-1 “ЮгСтройИнвест — Дон”, подчеркнул, что современный жилой район — это не только квартиры, но и вся необходимая инфраструктура. В “Движении61” социальный комплекс создаётся одновременно с жильём. Школу оборудуют современным российским оборудованием для обеспечения высокого уровня образования.
«Для людей принципиально важно, чтобы школа, детский сад, медицинские учреждения и зоны отдыха находились поблизости Именно так в “Движении61” создаётся полноценная комфортная среда для жизни», — отметил Папко.
«Новый Ростов» набирает обороты, и «Движение61» — одна из самых ярких семейных историй в этом проекте. ГК «ЮгСтройИнвест» под руководством Юрия Иванова продолжает застройку территории бывшего аэропорта, превращая её в полноценный городской район.
Застройщик ООО СЗ-1 ЮСИ-ДОН, входит в ГК ЮгСтройИнвест, gk-usi.ru/
