Бочаров обсудил с другими губернаторами вопросы демографии

Андрей Бочаров в формате видеоконференции принял участие в работе Совета при Полномочном Представителе Президента РФ в ЮФО Владимире Устинове. На заседании, которое прошло в формате видеоконференции, были рассмотрены меры, направленные на повышение рождаемости и поддержку семей с детьми.
В работе совета приняли участие губернаторы ЮФО, руководители надзорных ведомств, правоохранительных структур, представители Минздрава России, Минтруда России, Фонда пенсионного и социального страхования РФ.
По итогам обсуждения был принят пакет мер, которые помогут в решении проблем демографии.
Также были рассмотрены вопросы обеспечения комплексной безопасности и антитеррористической защищенности образовательных учреждений.
