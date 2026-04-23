Лесной пожар вспыхнул в четырех километрах от границы Беларуси на территории Украины

Лесной пожар вспыхнул у границы Беларуси на территории Украины. Подробности сообщает Министерство лесного хозяйства.
Верховой пожар начался на украинской территории в четырех километрах от Малоритского лесхоза. Сотрудники государственной лесной охраны находятся на месте, следят за развитием ситуации, чтобы принять оперативные меры реагирования по необходимости.
В Минлесхозе уточнили, что ситуация находится под контролем:
«Направление пожара не лежит в сторону Беларуси».
Тем временем на кладбище в Гродно могила загорелась открытым пламенем.
А еще ветер натворил бед в 18 населенных пунктах Витебщины и затронул ТЭЦ в Орше.
