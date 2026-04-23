В Таганроге питбайкер пострадал в ДТП с легковушкой

По данным ведомства, утром 23 апреля в районе ул. Ленина, 217 20-летний водитель Honda Civic не предоставил преимущество в движении и столкнулся с питбайком, за рудем которого находился 16-летний подросток. «В результате ДТП водитель спортивного инвентаря получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение», — говорится в сообщении.