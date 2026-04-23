В Волгограде состоится мировая премьера музыкального космического шоу

Концерт чемпиона мира по аккордеону, композитора, виртуоза-исполнителя Александра Поелуева пройдет в субботу, 25 апреля в Волгоградской филармонии.
Его имя хорошо знакомо волгоградской публике — он не раз с блеском выступал в ЦК. На этот раз артист представит новую программу «Звучание космоса», состоящую из собственных произведений.
В новом проекте из цикла «За гранью аккордеона» аккордеониста поддержит оркестр русских народных инструментов имени Калинина под управлением заслуженной артистки России Галины Иванковой. Автором повествования выступила Елизавета Поелуева.
«Это музыкальная повесть о поиске себя. О том, что центр вселенной в каждом из нас, а музыка — не просто звук, а волна, которая творит миры. И даже в бездне можно найти свет, если осмелиться заглянуть в неё», — рассказали авторы программы.
