Онколог рассказал, есть ли риск развития рака у работников современных АЭС

О новых технологиях безопасности на строящихся и действующих АЭС России участники узнали, побывав на виртуальном туре по современным энергоблокам Нововоронежской АЭС. Не покидая лекционного зала библиотеки, присутствующие посетили производственные помещения, скрытые от глаз обывателя, например, реакторный зал энергоблока № 6 с водо-водяным реактором мощностью 1200 МВт. Сотрудники атомной станции рассказали о том, почему энергоблокам поколения «3+» не страшны наводнение, землетрясение, ураганный ветер, и на них исключено повторение чернобыльского сценария.