Память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтят в Кстово 24 апреля

Тематические мероприятия к 40-летию трагедии включают митинг в парке «Октябрь» и вручение памятных медалей ветеранам.

В Кстове пройдут мероприятия, посвященные 40-летию ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщили в администрации города. Программа начнется с торжественного митинга в парке «Октябрь» у памятника кстовчанам-ликвидаторам, который был установлен по инициативе местной ветеранской организации.

После официальной части в Кстовском историко-краеведческом музее откроется тематический вечер «Страницы памяти: Чернобыль». Гости смогут посетить мини-выставку, посвященную подвигу героев-спасателей. В рамках встречи участникам ликвидации и вдовам погибших торжественно вручат юбилейные медали.

Сбор участников запланирован на 12:00 в парке «Октябрь». Музейная часть программы пройдет по адресу: ул. Школьная, дом 11. Власти приглашают жителей присоединиться к акциям памяти и отдать дань уважения тем, кто ценой своего здоровья защитил мир от радиационной угрозы.

Ранее сообщалось, что уроки памяти жертв геноцида проходят в нижегородских школах.