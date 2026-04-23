Память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС почтят в Кстово 24 апреля

В Кстове пройдут мероприятия, посвященные 40-летию ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. Об этом сообщили в администрации города. Программа начнется с торжественного митинга в парке «Октябрь» у памятника кстовчанам-ликвидаторам, который был установлен по инициативе местной ветеранской организации.