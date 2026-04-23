Детские пособия в Ростовской области перечислят досрочно перед праздниками

В Ростовской области детские пособия перечислят досрочно перед майскими праздниками. Об этом сообщили в донском отделении СФР.
Все выплаты, которые ожидаются до 3 мая, должны поступить 29 апреля. Раньше обычного деньги придут через банк. При этом через почту финансовую поддержку можно будет получить в соответствии с графиком работы почтовых отделений до 25 мая.
Перечислят единое пособие на детей до 17 лет и по беременности, а также ежемесячные выплаты — по уходу за ребенком до 1,5 лет неработающим родителям и на ребенка военнослужащего по призыву.
Добавим, ежемесячную выплату из материнского капитала на детей до трех лет семьи получат по стандартному графику, пятого числа.
