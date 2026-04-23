Нижегородка Яна Борина вышла в финал проекта «Родники. Дети»

Юная нижегородка Яна Борина вышла в финал Национального проекта патриотической песни «Родники. Дети» народного артиста России Олега Газманова. Об этом в своих соцсетях сообщил глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев.
— Всегда приятно, когда талантливые юные нижегородцы получают признание на самом высоком уровне, — отметил мэр города.
По словам Юрия Шалабаева, музыкой Яна уже давно занимается на самом серьезном уровне. Вот уже шесть она учится на эстрадном отделении детской школы искусств № 1. Там, помимо вокала, она изучает фортепиано, сольфеджио и музыкальную литературу. На протяжении четырех лет девочка получает именную стипендию главы города для одаренных детей.
Нижегородцам Яна хорошо известна благодаря своему клипу на песню «Сормовская лирическая». Она является постоянной участницей городских праздников, выступает на многочисленных массовых мероприятиях. Поэтому и на конкурсе национального проекта чувствовала себя уверенно — она сумела обойти свыше двух тысяч конкурентов. В итоге в финал вышли только 22 участника из разных регионов страны.
— В финал юная нижегородка вышла с композицией «Любимый край». Песня — настоящая командная работа, — подчеркнул глава города. — Она посвящена родному краю и красоте его природы.
Во время выступления Яне аккомпанируют музыканты Камерного оркестра «Солисты Нижнего Новгорода». Музыку для песни написал нижегородец Евгений Афраймович, а слова — учитель литературы из борской школы Елена Пайкова.
Финал национального проекта состоится 31 мая в Томске. Прямо во время прямой трансляции вконтакте будет идти голосование за приз зрительских симпатий.
— Давайте вместе поддержим нашу талантливую землячку, — призвал нижегородцев Юрий Шалабаев.