Воронежский БИК построит 32-этажный ЖК на Кольцовской за 1,47 млрд руб

Проект предусматривает строительство монолитного железобетонного дома переменной этажности (от 18 до 32 этажей) со стенами из мелкоштучных каменных материалов. Общая площадь объекта составит 18,3 тыс. кв. м., из них 7,5 тыс. кв. м. — жилая. Здание рассчитано на 122 квартир: 14 однокомнатных, 79 двухкомнатных и 29 трехкомнатных. Также в ЖК разместится 134 нежилых помещения. Ввод дома в эксплуатацию запланирован на четвертый квартал 2029 года.