Джаз, балет «Золушка» и лекция об Антоне Чехове

В музыкальном театре Ростова в субботу и в воскресенье в 18:00 покажут балет «Золушка» на музыку Сергея Прокофьева в постановке главного балетмейстера театра Ивана Кузнецова. «Новая интерпретация красивой и драматической музыки Сергея Прокофьева перенесет зрителей в удивительный мир, где справедливость обязательно восторжествует, а добро будет вознаграждено. Волшебство музыки и танца, великолепные декорации и костюмы, атмосфера настоящего чуда — балет “Золушка” заинтересует не только маленьких любителей классической музыки, но и взрослых», — обещают организаторы представления.