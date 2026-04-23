В Камышлове Свердловской области модернизируют систему водоотведения

Систему водоотведения модернизируют в городе Камышлове Свердловской области, сообщили в администрации городского округа. Работы по развитию жилищно-коммунального хозяйства и повышению энергетической эффективности ведутся по национальному проекту «Инфраструктура для жизни».
Так, на улице Боровой будет проведен капитальный ремонт участка канализационного коллектора протяженностью 1,3 км. Этот участок обслуживает более 7 тыс. жителей 33 многоквартирных и 23 частных домов, а также социальные объекты: районную больницу, военный госпиталь, школу и детские сады. В результате ремонт позволит снизить аварийность, сократить затраты на обслуживание, повысить качество услуг для жителей, а также обеспечит экологическую безопасность и бесперебойную работу системы водоотведения.
Цель нацпроекта «Инфраструктура для жизни» — комплексное развитие населенных пунктов. Это строительство и ремонт жилья и дорог, благоустройство общественных и дворовых пространств, создание и обновление всей сопутствующей социальной и коммунальной инфраструктуры, рост числа комфортных маршрутов общественного транспорта за счет обновления его подвижного состава. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.