Какое наследие оставил воронежский архитектор Гуненков

«Ушёл из жизни специалист, чей творческий труд повлиял не только на облик Воронежа, но и на мироощущение его жителей», — именно с этой фразы губернатор Александр Гусев сообщил о кончине члена правления воронежского отделения Союза архитекторов России, заслуженного архитектора РФ Николая Гуненкова. Его не стало в возрасте 88 лет.
При жизни Николай Фёдорович вёл активную работу не только по формированию облика столицы Черноземья, но и городов области. Также он делился своим опытом, преподавая в двух вузах. Автором каких проектов выступил архитектор — в материале vrn.aif.ru.
Переезд в Воронеж.
Будущий архитектор родился в деревне Карцево Калужской области, однако почти полвека его жизнь и профессиональная карьера были связаны со столицей Черноземья. После службы в армии Николай Гуненков поступил в Московский архитектурный институт. Окончив его в возрасте 29 лет, он сам выбрал Воронеж.
«Он звучал как город песен, как весёлый и красивый город, где и женщины красивы. Кроме того, я был большим любителем футбола, а воронежский “Труд” тогда вышел в Высшую лигу», — вспоминал мастер.
Николай Фёдорович работал старшим, а затем главным архитектором отделения и руководителем архитектурно-строительной мастерской № 2. Когда ему было 50 лет, он стал главным архитектором института «Воронежпроект». Эту должность он занимал на протяжении пятнадцати лет. Николай Гуненков разработал и претворил в жизнь немало интересных и значимых проектов. Он является автором и соавтором более 60 объектов, которые были созданы на территории Воронежской области.
Работа над «Площадью Победы» и «Трансагенством».
Одна из самых знаковых работ Николая Гуненкова — мемориальный комплекс «Площадь Победы» на проспекте Революции в столице Черноземья. Над ней он трудился совместно со скульптором Фёдором Сушковым.
«Творить в паре с таким мастером для меня было и престижно, и ответственно. Я даже пытался отказаться, так как времени до подведения итогов конкурса оставалось немного. Но Фёдор Кузьмич уговорил. Начали работать, сделали чертёж, генплан, макет и отправили на конкурс», — вспоминал в своей автобиографической книге «Путь мастера» архитектор.
Тогда проект поделил второе место с работой столичных авторов. Первое место не присудили никому. Вскоре москвичи отказались от воплощения своего проекта, и ответственное поручение дали воронежским мастерам.
Работа заняла немало времени. Открыт мемориальный комплекс был 9 мая 1975 года в честь 30-летия Победы в Великой Отечественной войне. В 2019—2020 годах проходила реконструкция объекта, в которой архитектор также принимал участие.
По проектам Николая Гуненкова были построены Воронежский областной диагностический центр, жилой дом на Московском проспекте в Воронеже, здание налоговой инспекции в Нововоронеже, мемориал-часовня, посвящённая погибшим в годы Великой Отечественной войны в селе Новая Усмань, жилой комплекс для переселенцев, храм в посёлке Шуберское, парк Памяти и музей леса в посёлке Маклок, «Трансагенство» на улице Плехановской в Воронеже.
Над последним объектом Николай Фёдорович работал вместе с архитектором Михаилом Степучёвым. В своей автобиографической книге он объяснял, что «Трансагенство» было очень нужно, но по набору площадей оно не подходило для этого места. Тем не менее, было дано указание «привязать» его именно там.
«Первоначально оно было в два этажа, потом я уже, решив проектировать в четыре, убедил в правильности такого решения. На первом этаже планировались автобусные кассы, кассы железной дороги — на втором этаже, третий этаж отдавался под кассы авиабилетов, четвёртый — административный. Пытались гармонично объединить в единое целое все функциональные части».
За заслуги в области архитектуры в 2015 году Николай Гуненков был награждён почётной грамотой президента РФ. Также он неоднократно становился лауреатом Всероссийского смотра лучших архитектурных произведений.
Воспитал не одно поколение архитекторов.
Свою практическую деятельность Николай Гуненков успешно сочетал с педагогической работой, за что был признан почётным работником высшего профессионального образования РФ.
Как преподаватель он воспитал не одно поколение архитекторов, передавая опыт и знания студентам архитектурного факультета Воронежского государственного технического университета и Воронежского сельскохозяйственного института.
Одним из учеников Николая Фёдоровича является архитектор Валентин Фролов, который участвовал в воздании Воронежского государственного театра кукол «Шут». Он — один из соавторов проекта вместе с Николаем Топоевым, инженерами-конструкторами Владимиром Щекалевым и Станиславом Пучковым, а также художником по интерьерам и росписи Владимиром Клепининым.