Волжское пароходство открыло грузовую навигацию на Верхней Волге

Почетное право в числе первых выйти из ворот шлюза Городецкого гидроузла (Нижегородская область) получил экипаж т/х «Иван Щепетов» во главе с капитаном Дмитрием Ефремовым.
Флагманами навигации стали теплоходы двух судоходных компаний — Волжского пароходства и «ВодоходЪ». Ровно в 14:00 под звуки «Прощания славянки» круизный лайнер «Константин Симонов» с пассажирами на борту и буксир-толкач «Иван Щепетов» отправились в первый в 2026 году рейс.
В торжественной церемонии открытия навигации приняли участие руководство ФБУ «Администрация Волжского бассейна», Волжского пароходства и компании «ВодоходЪ», глава администрации Городецкого района Александр Мудров, председатель Волжской территориальной (бассейновой) организации профсоюза работников водного транспорта Сергей Косинов и проректор по среднему профессиональному образованию — начальник Нижегородского ордена «Знак Почета» речного училища им. И. П. Кулибина Денис Костюничев.
С напутственными словами к речникам обратился генеральный директор компании «Волжское пароходство» Дмитрий Притула:
«Открытие навигации на Верхней Волге — это момент, когда мы подтверждаем свою готовность к движению вперед, к работе в полном масштабе и с полной отдачей. Сегодня судоходство — это сочетание опыта и современных подходов. Мы обновляем флот и внедряем новые инструменты управления, но основа нашего успеха остается неизменной — это люди, которые выбрали флот делом своей жизни. Дорогие коллеги, пусть этот сезон для каждого из вас пройдет безаварийно, уверенно и результативно. Желаю следовать выбранному курсу, работать в единой команде и открывать новые горизонты!» «Честь открыть навигацию на Верхней Волге мне и моему экипажу выпадает во второй раз. Для нас это, безусловно, большая гордость и большая ответственность. В этом году мы выходим с новым именем на борту, надеемся, что оно принесет нам удачу. Настроение у нас отличное, к работе готовы и мы, и наш буксир-толкач. Желаю всем коллегам в эту навигацию успешного выполнения всех рейсовых заданий, слаженной работы и отличных результатов», — отметил Дмитрий Ефремов, капитан — первый помощник механика теплохода «Иван Щепетов».
На южных водных маршрутах России Волжское пароходство открыло навигацию 5 марта. Первым в рейс отправился теплоход «Капитан Кадомцев».
Старт нового судоходного сезона — важное событие не только для плавсостава и береговых сотрудников, но и для всех нижегородцев и гостей города, которые интересуются флотом и чтят многолетние традиции. Так, в день открытия навигации на здании Волжского пароходства (пл. Маркина 15а) запустили часы и подняли вымпел Волжского пароходства — символ, который сопровождает суда компании уже более 100 лет.